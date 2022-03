"Future of retail media", le premier évènement Minted se tiendra le 12 avril

vénement dédié aux agences médias et annonceurs

Le premier évènement made in Minted aura lieu le 12 avril prochain, avec une matinée d'échanges autour de la thématique du retail media à l'Intercontinental Paris.

Le sujet de cet évènement baptisé "Future of retail media" ? Comprendre comment le retail media se plateformise pour grandir.

On verra que la route est encore longue, pour proposer des outils aussi complets et efficaces que Facebook Ads ou Google Ads mais que les retailers français ne ménagent pas leurs efforts pour y arriver.

On essaiera de comprendre comment les annonceurs s'organisent, eux, en miroir de cette nouvelle organisation, en même temps que le trade marketing embarque de plus en plus de retail media.

Voici les quatre principales thématiques qui seront évoquées :

Retail Media : une nouvelle orga ?

Retail media et plateformisation : où en est le marché ?

ROI, transparence et harmonisation de la mesure d’audience : comment rassurer les annonceurs ?

Extension d’audience : la data retailer au service de TOUS les annonceurs

8h30 - 9h : accueil des participants et petit déjeuner

9h - 11h : panels / fireside chats

11h - 12h : dernier verre de networking

Si vous êtes en agence média ou chez l'annonceur, et que le retail media fait partie de vos priorités pour 2022, cet événement est fait pour vous ! Il vous permettra de comprendre ce que les principales régies médias proposent aujourd'hui et comment elles vont tâcher de s'améliorer pour répondre à vos attentes.