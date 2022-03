A Austin, la vague NFT déferle sur le festival SXSW

La présence la plus impressionnante restera celle du projet NFT Doodles, qui a utilisé SXSW pour donner vie à sa marque, à travers un espace ludique et coloré dans lequel les festivaliers ont afflué en masse.

Point de rencontre entre les mondes de l’entertainment, de la tech, des médias et du marketing, le festival SXSW à Austin s’impose cette année comme le terrain de jeu naturel des acteurs du Web 3 et des NFT… Ces sujets sont désormais en bonne place dans le programme des conférences, avec plus d’une vingtaine de tables rondes sur ces thématiques. Mais aussi, et surtout, dans les rues de la ville.

Après deux ans d’absence, le festival SXSW a fait son grand retour à Austin. Tendance incontournable de l’année, la thématique des NFT y était abordée sous toutes les coutures, avec des conférences aussi variées que “NFTs and the Metaverse”, “The Future for NFTs”, “How NFTs are changing the world”, “BeautyTech & NFTs”, “Blockchain & NFTs: Environmental & Social Impact”... pour n’en citer que quelques-unes.

Les NFT, les emails de demain ?

L’un des responsables de l’engouement mondial pour les NFT, l’artiste Beeple, était d’ailleurs présent sur scène, en invité d’honneur. Un an plus tôt, la vente de son oeuvre sous forme de NFT pour plus de 60 millions de dollars chez Christie's avait mis un coup de projecteur inédit sur l’art digital. “Le fait de pouvoir prouver qui est le propriétaire de quelque chose par le biais d’un NFT est une idée très simple : une fois que les gens auront compris ce concept, cela deviendra une évidence,” prédit-il, en comparant les NFTs aux e-mails, qui ont été source de scepticisme pendant un temps, avant de s’imposer dans les usages.

La folie NFT est encore plus visible dans les rues de la ville, où artistes, marques et startups Web3 surfent sur la vague. DC Comics présentait par exemple ses premières cartes à collectionner hybrides, tandis que la blockchain Tezos, en partenariat avec Block (ex-Square), permettait de tester différents usages des NFT, dont la création d’avatars 3D ou l’achat de sneakers virtuels. De son côté, la solution de paiement Ripple évangélisait le public sur le sujet au sein de sa Ripple House.

Un des sponsors principaux de l’événement, Blockchain Creative Lab (BCL), le studio NFT de Fox Entertainment, proposait une galerie de NFT, des conférences et des “drops”, ainsi qu’un espace pour permettre aux artistes et réalisateurs présents sur place de créer des NFT de leurs œuvres, puis de les vendre sur une plateforme dédiée. On y trouve ainsi des NFT d’affiches de film, de chansons ou de vidéos, à acheter aux enchères. Les organisateurs de SXSW ont même créé 2022 déclinaisons de la chauve-souris qui sert de mascotte à l’événement, que les fans de l’événement peuvent acheter pour en faire leur photo de profil sur les réseaux sociaux.

A ce sujet, Instagram, dans la foulée de Twitter, devrait prochainement intégrer les NFTs, comme l'a annoncé Mark Zuckerberg, qui intervenait en visioconférence. Les utilisateurs d'Instagram pourront "minter" des NFTs sur la plateforme et publier des photos sur la blockchain, a-t-il indiqué, sans plus de précision.

Doodles, le projet NFT qui a su se démarquer

Mais la présence la plus impressionnante restera celle du projet NFT Doodles, qui a utilisé SXSW pour donner vie à sa marque, à travers un espace ludique et coloré dans lequel les festivaliers ont afflué en masse. Cette collection de 10 000 NFT lancée en octobre 2021 fédère déjà une communauté très engagée qui est impliquée dans chaque prise de décision importante - dont le choix d’être présent à SXSW. Sur place, ses membres avaient accès à une soirée privée où mixait l’artiste Diplo et à des expériences exclusives, mettant en scène leur NFT.

Ceux qui ne pouvaient s’offrir un des 10 000 Doodles - à 30 000 euros pièce, minimum - pouvaient toujours se rattraper avec les nombreuses autres soirées du festival. Certaines d’entre elles proposaient des POAP (pour “Proof-of-Attendance-Protocols”), afin que les participants puissent certifier leur présence sur place grâce à la blockchain…

Le NFT, c’est aussi un moyen pour les artistes de créer des connexions avec leurs fans à plus long terme, à l’image de la chanteuse country Dolly Parton, qui a profité de l’événement pour lancer son "Dollyverse" et y proposer ses premiers NFT… Les spectateurs de son concert sur place ont pu également repartir avec leur propre NFT, de même que les fans qui suivaient l’événement en streaming.

SXSW s’impose ainsi comme le lieu idéal pour expérimenter différents cas d’usages des NFT, qui permettent de dépasser le stade des “collectibles” et de la spéculation, pour créer de la valeur à plus long terme, aussi bien pour les artistes, les marques ou les membres.