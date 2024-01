Future of CMO s’est tenu le 23 janvier. Voici l’ensemble des replays

C’est l’une des plus belles exits de ces dernières années dans l’adtech, la vente de Scibids à l’Américain DoubleVerify pour près de 125 millions de dollars. Mais c’est aussi une opération qui a provoqué un peu de circonspection en France, notamment du côté des acheteurs médias, pas à l’aise à l’idée de travailler avec une solution qui mesure ce qu’elle optimise et serait donc juge et partie.

Minted a donc voulu faire le point avec les deux premiers concernés, Laetitia Zinetti, RVP Southern Europe de DoubleVerify et Christophe Delaroche-Vernet, head of sales France de Scibids. Pourquoi ce rapprochement ? Et quelles sont les ambitions de DoubleVerify - Scibids. On vous dit tout.