Comment NRJ et Believe se sont mis aux NFT

Minted était partenaire de la troisième édition d’AudioMoves by NRJ Global, qui s’est déroulé le jeudi 30 juin dernier sur le Campus Sup de Pub, autour des influences de l’audio, du podcast, de l’innovation, et de la création. J'avais, à ce titre, le plaisir d'animer une table-ronde consacrée aux nouvelles frontières virtuelles du secteur de l'audio.

L'occasion de réfléchir à ce que les NFT, non fungible tokens, peuvent apporter au secteur, en compagnie de Leslie Bourgeois, chef de projet chez NRJ Music, et Salim Jawad, head of creative innovation chez Believe.

Les thématiques évoquées :

En quoi consistent les incursions de NRJ dans le secteur des NFT

Focus sur le lancement des collections de deux artistes, NTO et Jul

Comment gérer ses gains cryptos, le casse-tête des marques

Comment NRJ compte lancer le hit de l'été grâce à un NFT

Les conseils donnés aux acteurs de l'industrie musicale qui voudraient se lancer dans les NFT

Comment faire, quand on est une marque grand public, pour évangéliser aux NFT

Qu'est-ce que les NFT peuvent changer à la relation entre un artiste et ses fans

AudioMoves #3 - Influence of Audio - Les nouvelles frontières virtuelles from NRJ Global on Vimeo.