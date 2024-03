Marina Prévosto (Octopia Ads) : “Nous voulons déployer notre offre retail media dans les 11 marchés où Octopia est présent”

Minted. Octopia Ads vient d’officialiser le lancement de son offre de retail media, avec comme premier client, Infinity Advertising, la régie retail media de Casino et Intermarché. Quelle est votre ambition ?

Marina Prévosto (Octopia Ads). Avant de répondre à cette question, j’aimerais d’abord rappeler ce qu’est Octopia. Octopia, c’est une filiale lancée par Cdiscount pour permettre aux retailers de lancer ou d’accélérer leur activité de marketplace. C’est, concrètement, une technologie de marketplace qui leur permet d’accéder à un portefeuille de 15 000 vendeurs et 30 millions de produits.

Nous équipons 33 plateformes dans 11 pays différents, dont 23 sont déjà live. Parmi les plus connues, celles de Vertbaudet, Bébé-Boutique, certains sites de Kingfisher à l’étranger et Leboncoin, qui sera prochainement live. Nous proposons également à ces retailers et à leurs vendeurs une solution de “fulfillment’ (traitement administratif et logistique des commandes, ndlr) pour s’assurer que l’expérience d’achat est bonne.

Et depuis quelques mois, c’est donc aussi une solution de retail media…

Oui, nous avons lancé Octopia Ads pour permettre aux retailers qui utilisent notre technologie de marketplace de déployer une solution de search sponsorisé, à destination de leurs vendeurs 1P comme 3P.

Cette technologie est basée sur Cars, la solution lancée par Cdiscount Advertising, que nous commercialisons en marque blanche. Infinity Advertising est effectivement le premier client que nous avons officialisé.

Infinity Advertising est une filiale, à parts égales, de Casino et Intermarché. Le premier est également l’actionnariat de Cdiscount, maison-mère d’Octopia. On reste donc dans la même maison…

Oui, c’est vrai.

Il y a une autre solution de retail media dans le groupe, il s’agit de RelevanC. Quelle est la répartition des rôles ?

Si on prend l’exemple d’Infinity Advertising, nous opérons le search sponsorisé, RelevanC opère le display on-site et l’extension d’audience.

Pourquoi vous concentrer sur le search ?

Car c’est le plus gros levier de croissance du retail media, notamment dans un contexte de marketplace. Mais il n’est pas exclu que nous proposions, à terme, d’autres formats et fonctionnalités.

Vous n’avez pas peur que ce soit un frein pour gagner des appels d’offres, dans le laps de temps ?

Je ne peux pas vous donner de noms mais nous avons des discussions assez avancées avec d’autres retailers donc, pour répondre à votre question, non ce n’est pas un frein.

D’autant que, comme je l’ai déjà dit, le gros des investissements retail media du secteur reste, à date, concentré sur le search sponsorisé. C’est compliqué de se lancer en proposant tous les formats, nous préférons procéder par étapes.

Quelles sont les autres spécificités du retail media pour les marketplaces ?

Il y en a plusieurs. L’enjeu numéro 1, c’est évidemment de penser au client qui vient sur le site. En clair, de s’assurer que le produit que l’on pousse est pertinent pour le consommateur. Le second, c’est évidemment de générer du revenu incrémental pour le retailer, sans transiger avec cette expérience utilisateur.

Le dernier, c’est d’aider les vendeurs de la marketplace, les 3Ps, à faire plus de ventes. Ils pilotent, depuis une même interface, leur présence organique et payante sur les sites de leurs distributeurs. Ils peuvent, dans le cadre de leurs campagnes retail media, donner des CPC ou des ROAS cibles.

Le but, c’est d’automatiser un maximum de choses car ces vendeurs, qui proposent parfois plusieurs centaines de produits, n’ont évidemment pas toujours le temps de paramétrer finement leurs campagnes.

Quelles sont vos ambitions pour 2024 ?

Notre ambition, c’est d’abord de réussir le lancement de notre offre avec Infinity Advertising. Ensuite, de réussir à signer d’autres clients et de le faire dans les 11 marchés où nous sommes présents.

Les plateformes de monétisation d’inventaire retail media, search et display, ne manquent pas avec Unlimitail, Criteo, Kamino Retail, Trygr et même une solution spécialisée, comme vous dans les markplaces, Mirakl Ads. Qu’est-ce qui vous différencie de tout ce petit monde ?

Ce qui nous différencie par rapport aux autres solutions du marché, c’est d’abord cet ADN retailer, celui de Cdiscount, que l’on a mis dans la solution. L’accompagnement se fait d’ailleurs par des personnes qui travaillent dans le retail, qui en connaissent bien les enjeux, et qui s’assurent, au démarrage, que l’intégration technique, le paramétrage live, fonctionne bien.