First View #9 : la guerre des talents dans l’adtech

C'est cette fois du sujet de la guerre des talents dans l'adtech dont il est question dans First View, une émission proposée par Minted, en partenariat avec Alliance Digitale et qui s’attaque, une fois par mois, à une problématique structurante du marché de la publicité digitale. Méthodes de recrutement, grilles de salaires et avantages en tous genres... Les adtech ont dû revoir leur copie pour rester attractives dans un marché devenu hyper concurrentiel.

C'est justement pour favoriser l’employabilité des étudiants et des jeunes diplômés, en leur assurant une formation au plus près des évolutions des métiers du marketing digital, qu'Alliance Digitale a lancé, en collaboration avec d'autres associations, un label "Digital Marketing School" qui atteste que les formations des établissements certifiés sont en ligne avec les standards et les recommandations de l’industrie. Quatre premiers établissements (EFAP- ESLSCA-Excelia- Digital School of Paris) ont vu l'une de leur formation labellisée fin septembre.

Les thèmes évoqués :

Le monde de la pub digitale est-il entré dans une guerre des talents ?

Sur quels types de profils ?

Pourquoi ? Qu’est-ce qui a changé ?

Est-ce un sujet de pénurie de talents, de déficit d’attractivité du secteur, voire de la nouvelle concurrence des scale ups ?

Comment une entreprise peut-elle, à son niveau, se démarquer, entre sourcing, cooptation et amélioration des process de recrutement ?

Quelle place pour les nouveaux modes de travail : remote ou hybride ?

Comment aller au-delà du CV ?

Comment remédier à ce problème de recrutement d’un point de vue plus macro ?

Quelles actions le secteur de la publicité digitale peut-il mettre en place ?

Le contexte économique actuel a-t-il rendu les choses plus faciles ?