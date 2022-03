Au programme de l'émission : une analyse sur les conséquences des récentes annonces des Cnil européennes, qui font peser beaucoup d'incertitude sur le marché de la publicité en ligne. Les Cnil autrichienne et française ont annoncé que les transferts de données réalisés par Google Analytics vers les Etats-Unis étaient illégaux quand leur homologue belge, l’APD, remettait en question le rôle de l'IAB Europe dans la gestion du framework de gestion du consentement des internautes à la publicité (TCF).

Des annonces qui ont choqué le marché de la publicité... sans pour autant que les choses bougent vraiment, comme nous vous l'expliquons dans notre dossier. Les acteurs changeant d'outils analytics étant très rares et ceux qui font de même pour le cloud US, encore plus. L'émission fait le point sur la réaction du marché et questionne le sujet du transfert des données entre l'Europe et les Etats-Unis.

Nous revenons également sur l'accélération du déploiement de Google Analytics 4, la solution analytics de Google qui ne stocke plus d'IP. Une réponse aux exigences de la Cnil ? Pas sûr.

Des patches permettent-ils d'éviter que les solutions cloud et SaaS américaines accèdent à des données personnelles. Oui, mais ils ne sont pas sans inconvénients.

Petit point, également, sur les contrepropositions de l'IAB Europe, concernant le TCF v2. Un consensus est-il possible ? Et si oui, sans trop sacrifier à la capacité des éditeurs de diffuser de la publicité ciblée ?

Pourquoi est-il important que le TCF perdure ?

Réponses avec Thomas Adhumeau (Didomi), Julien Delhommeau (Xandr) et Sébastien Gantou (Digital DPO).